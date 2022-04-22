Пленный украинский морпех раскрыл враньё командования ВСУ о ситуации в Мариуполе

Киев обманывал подразделения ВСУ в Мариуполе, сообщая ложную информацию об обстановке вокруг города. По словам начальника медицинской службы 36-й бригады морпехов майора Владимира Лабузова, добровольно сложившего оружие, никаких приказов командование не отдавало, а только требовало держаться.

"Где-то с 10 марта нам постоянно говорили, что наша задача — держаться, что вот, мол, скоро пробьют коридор и можно будет восполнить медикаменты, запасы и отправить раненых. И вот с 10 марта постоянно, каждые два-три дня говорили постоянно, что "вот-вот-вот", — сказал он в беседе с РИА "Новости".