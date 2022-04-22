Американский полковник в отставке Макгрегор указал на опасный для Украины просчёт Байдена

Это грозит превращением Незалежной в полигон, а хозяин Белого дома всё ещё надеется когда-нибудь начать диктовать условия Москве, заметил офицер.

Вашингтон отправляет украинцев на смерть без какой-либо надежды на успех, а не помогает разрешить конфликт с Россией, считает экс-советник главы Минобороны США полковник Дуглас Макгрегор. Он подчеркнул, что из кармана американских налогоплательщиков уже был потрачен миллиард долларов на помощь Незалежной, но этого оказалось недостаточно. Макгрегор убеждён, что американский лидер Джо Байден и его советники просчитались, полагая своими действиями разрешить конфликт.

"Мне кажется, президент и его советники считают, что так или иначе в будущем они сядут за стол переговоров, где смогут диктовать условия Москве. Но этого не произойдёт", — сказал Макгрегор в эфире канала Fox News.

Экс-советник главы Пентагона также обратил внимание на то, что Украина из-за непрекращающихся поставок оружия может превратиться в полигон, хотя её западный регион не представляет интереса для России.