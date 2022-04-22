Советник Байдена Сингх захотел "привлечь Россию к ответственности" из-за Украины
Он, однако, подчеркнул, что Штаты не собираются "вступать в прямую военную конфронтацию" с Москвой.
Вашингтон хочет привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.
"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время", — сказал Сингх.
Вместе с тем он подчеркнул, что Штаты не собираются "вступать в прямую военную конфронтацию" с Москвой. Сингх отметил, что Америка намерена и дальше предоставлять Украине все возможные ресурсы. Что до экономических и стратегических последствий кризиса на Украине для России, то всё это будет только расти, заключил он.
Ранее Лайф писал, что американский полковник Мартин счёл политику Байдена по Украине провальной. По его мнению, лидер США умудрился "сплотить осаждённую российскую элиту" и своими очень резкими высказываниями "сжигает все мосты для диалога".
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