Советник Байдена Сингх захотел "привлечь Россию к ответственности" из-за Украины

Он, однако, подчеркнул, что Штаты не собираются "вступать в прямую военную конфронтацию" с Москвой.

Вашингтон хочет привлечь Россию к ответственности за ситуацию вокруг Украины, заявил заместитель советника американского президента по национальной безопасности Далип Сингх в интервью CNN.

"У нас будет время, чтобы привлечь этих людей к ответственности за то, что они сделали, но для того, чтобы наши меры заработали, потребуется время", — сказал Сингх.

Вместе с тем он подчеркнул, что Штаты не собираются "вступать в прямую военную конфронтацию" с Москвой. Сингх отметил, что Америка намерена и дальше предоставлять Украине все возможные ресурсы. Что до экономических и стратегических последствий кризиса на Украине для России, то всё это будет только расти, заключил он.