Рисунок почти закончен, не хватает только лица. Ранее изображение женщины появилось на зданиях в Мурманске и в Белгородской области.

В Реутове появились граффити с защитившей Знамя Победы украинской бабушкой. Видео © Телеканал "360"

На одном из жилых домов в Реутове появилось изображение знаменитой бабушки из украинского села, защитившей Знамя Победы. Кадры публикует телеканал "360".

Рисунок почти закончен, не хватает только лица. Героиню, в честь которой исполнен рисунок, знает вся Россия. Свою минуту славы бабушка получила благодаря видеоролику, на котором вышла со Знаменем Победы к украинским солдатам, перепутав их с российскими. Но когда те отобрали у неё флаг и начали его топтать, отдала принесённый ими пакет с едой и заявила, что за этот флаг сражались её родители.