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Опубликовано 22 апреля 2022, 15:13

В Реутове появились граффити с защитившей Знамя Победы украинской бабушкой

Изображение знаменитой бабушки со Знаменем Победы. © 360tv.ru

Изображение знаменитой бабушки со Знаменем Победы. © 360tv.ru

Рисунок почти закончен, не хватает только лица. Ранее изображение женщины появилось на зданиях в Мурманске и в Белгородской области.

В Реутове появились граффити с защитившей Знамя Победы украинской бабушкой. Видео © Телеканал "360"

На одном из жилых домов в Реутове появилось изображение знаменитой бабушки из украинского села, защитившей Знамя Победы. Кадры публикует телеканал "360".

Рисунок почти закончен, не хватает только лица. Героиню, в честь которой исполнен рисунок, знает вся Россия. Свою минуту славы бабушка получила благодаря видеоролику, на котором вышла со Знаменем Победы к украинским солдатам, перепутав их с российскими. Но когда те отобрали у неё флаг и начали его топтать, отдала принесённый ими пакет с едой и заявила, что за этот флаг сражались её родители.

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Украинские молодые радикалы отобрали у бабушки пакет с продуктами — видео

Это не первые граффити, посвящённые знаменитой бабушке. Ранее бесстрашную женщину со Знаменем Победы запечатлели в Мурманске также на стене одного из жилых домов, а позже плакат с её изображением вывесили в Белгородской области на одном из зданий химзавода.

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Анатолий Симоненко
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