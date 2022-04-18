ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 13:57
4483

В Мурманске появились граффити с защитившей Знамя Победы украинской бабушкой

Изображение с народной героиней было создано в непростых погодных условиях, однако, по словам авторов, реализовать проект удалось в намеченные сроки.

Уличный художник из Мурманска Павел Ненашев рассказал о создании граффити с украинской бабушкой. Видео © LIFE

Уличный художник из Мурманска Павел Ненашев вместе с командой "Молодёжки ОНФ" создал граффити с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к военным Незалежной. Создавался рисунок в течение двух дней. По словам художника, несмотря на непростые погодные условия, реализовать проект удалось в намеченные сроки.

"Сегодня солнечно и относительно тепло, а когда мы только начинали рисовать, погода была не совсем подходящая. Краска застывала, и руки замерзали. Поэтому рисовать было непросто", сказал создатель граффити.

Появление изображения защитившей Знамя Победы украинской бабушки в Мурманске, по его словам, вызвало позитивный отклик среди местных жителей, которые "улыбались и жали руку". В выходные дни горожане с интересом наблюдали за работой художника.

В трёх городах Самарской области появились огромные граффити с Мининым и Пожарским
В трёх городах Самарской области появились огромные граффити с Мининым и Пожарским

Ранее Лайф писал, что скульптуру бабушки со Знаменем Победы воронежского мастера установят к 9 Мая. Губернатор региона Александр Гусев отметил, что историю легендарной старушки должно узнать как можно больше людей. Он не сомневается, что будущий памятник станет настоящим произведением искусства.

BannerImage

LIFE

Никита Осипов
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Украина
  • Общество
  • Мурманская область
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar