В Мурманске появились граффити с защитившей Знамя Победы украинской бабушкой

Изображение с народной героиней было создано в непростых погодных условиях, однако, по словам авторов, реализовать проект удалось в намеченные сроки.

Уличный художник из Мурманска Павел Ненашев рассказал о создании граффити с украинской бабушкой. Видео © LIFE

Уличный художник из Мурманска Павел Ненашев вместе с командой "Молодёжки ОНФ" создал граффити с изображением украинской бабушки, которая вышла с советским флагом к военным Незалежной. Создавался рисунок в течение двух дней. По словам художника, несмотря на непростые погодные условия, реализовать проект удалось в намеченные сроки.

"Сегодня солнечно и относительно тепло, а когда мы только начинали рисовать, погода была не совсем подходящая. Краска застывала, и руки замерзали. Поэтому рисовать было непросто", — сказал создатель граффити.

Появление изображения защитившей Знамя Победы украинской бабушки в Мурманске, по его словам, вызвало позитивный отклик среди местных жителей, которые "улыбались и жали руку". В выходные дни горожане с интересом наблюдали за работой художника.