В школах Подмосковья собрали 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Губернатор области отметил, что к акции беспрепятственно могут присоединиться все желающие, в том числе и любые предприятия. Причём уже собранный объём Воробьёв назвал приличным.

За несколько дней в подмосковных школах удалось собрать 350 тонн гуманитарной помощи в рамках акции "Доброе дело", которые направятся жителям республик Донбасса. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв, пишет телеканал "360".

"Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР, ЛНР, городов, которые расположены уже дальше. Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь: это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты. Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями собирали гуманитарную помощь. Акция продолжается, запрос на неё есть", — сказал он на совещании с вице-губернаторами области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов в формате ВКС.

Глава региона отметил, что к акции могут присоединиться все жители и любые предприятия. При этом уже собранный объём гумпомощи он назвал приличным. По его словам, самое главное, что каждый из этих килограммов и граммов — "всё то, что требуется там, на территории".











"Доброе дело", инициированное подмосковными школьниками, стартовало чуть меньше недели назад. Идею поддержал губернатор и сам принял в ней участие, сдав гумпомощь в Первомайской школе в Истре. Так, весь собранный в школах груз передаётся в волонтёрские пункты муниципалитетов, оттуда едет в распределительный центр Домодедова, а затем направляется в ЛДНР и освобождённые территории.