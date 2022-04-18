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Регион
Опубликовано 18 апреля 2022, 13:40
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В школах Подмосковья собрали 350 тонн гумпомощи для жителей Донбасса

Подмосковные школьницы собирают гумпомощь для жителей Донбасса. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Подмосковные школьницы собирают гумпомощь для жителей Донбасса. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Губернатор области отметил, что к акции беспрепятственно могут присоединиться все желающие, в том числе и любые предприятия. Причём уже собранный объём Воробьёв назвал приличным.

За несколько дней в подмосковных школах удалось собрать 350 тонн гуманитарной помощи в рамках акции "Доброе дело", которые направятся жителям республик Донбасса. Об этом сообщил губернатор области Андрей Воробьёв, пишет телеканал "360".

"Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР, ЛНР, городов, которые расположены уже дальше. Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь: это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты. Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями собирали гуманитарную помощь. Акция продолжается, запрос на неё есть", — сказал он на совещании с вице-губернаторами области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов в формате ВКС.

Глава региона отметил, что к акции могут присоединиться все жители и любые предприятия. При этом уже собранный объём гумпомощи он назвал приличным. По его словам, самое главное, что каждый из этих килограммов и граммов — "всё то, что требуется там, на территории".

  • Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
    Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
  • Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
    Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
  • Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
    Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области
  • Сбор гумпомощи. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
    Сбор гумпомощи. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
  • Первая фура добралась до ДНР. Гумпомощь раздают в Ясиноватой. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE
    Первая фура добралась до ДНР. Гумпомощь раздают в Ясиноватой. Фото © Telegram / Воробьёв LIVE

Совещание с вице-губернаторами, руководителями областных министерств и ведомств в формате ВКС. Фото © Пресс-служба губернатора и Правительства Московской области

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"Доброе дело", инициированное подмосковными школьниками, стартовало чуть меньше недели назад. Идею поддержал губернатор и сам принял в ней участие, сдав гумпомощь в Первомайской школе в Истре. Так, весь собранный в школах груз передаётся в волонтёрские пункты муниципалитетов, оттуда едет в распределительный центр Домодедова, а затем направляется в ЛДНР и освобождённые территории.

Волонтёры #МыВместе отвезли в Харьковскую область более 800 наборов гумпомощи
Волонтёры #МыВместе отвезли в Харьковскую область более 800 наборов гумпомощи

Ранее Лайф сообщал, что ОНФ и МЧС России доставили в Донбасс более 400 тонн гумпомощи. Жители ЛНР уже получили порядка 250 тонн продовольствия. Причём груз переформировали таким образом, чтобы его можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима.

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Николь Вербер
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