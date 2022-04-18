ОНФ и МЧС России доставили в Донбасс более 400 тонн гумпомощи

Жители ЛНР уже получили порядка 250 тонн продовольствия. Причём груз переформировали таким образом, чтобы его можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима.

Представители Общероссийского народного фронта и МЧС доставили жителям Донецкой и Луганской народных республик из Ростова-на-Дону более 400 тонн гуманитарной помощи, в составе которой генераторы, семена и продукты питания.

"Народный фронт и МЧС доставили в ЛНР и ДНР семена для фермеров и садоводов, собранные в разных регионах России, гуманитарную помощь для жителей от Федерации бокса России и генераторы для бесперебойного электроснабжения интернатов, где проживают дети-инвалиды, от фонда помощи детям Донбасса. В общей сложности доставлено более 400 тонн", — говорится в сообщении пресс-службы ОНФ.

Операцию в ЛНР возглавил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов. Доставленное разгрузили на складе распределительного центра гумпомощи Народного фронта в Луганске. Кузнецов сообщил, что в республику доставили порядка 250 тонн продовольствия, а также поблагодарил МЧС за помощь с перевозом груза на территорию республик Донбасса. Кроме того, он выразил слова благодарности Федерации бокса РФ, которая помогла собрать крупные объёмы гуманитарной помощи. При этом груз переформировали таким образом, чтобы его можно было максимально быстро развозить по территориям, где помощь наиболее необходима.

В состав прибывшей гумпомощи также вошло около 600 килограммов семян. Как отметили в пресс-службе, это часть акции Народного фронта, фермеров и сельскохозяйственных предприятий из различных регионов России по обеспечению посевным материалом Донбасса и освобождённых территорий Украины. Кроме того, делегация ОНФ доставила два генератора для электроснабжения, приобретённых фондом помощи детям Донбасса, Краснодонскому областному детскому дому-интернату и Ровеньковскому детскому дому-интернату.

Часть колонны со 176 тоннами продовольствия отправилась в Донецкую Народную Республику. Так, в наборы вошли крупы, консервы, макароны, масло, сахар, чай, вода, предметы личной гигиены. Порядка 50 тонн получит население Мариуполя.