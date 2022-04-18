Политолог Ищенко предрёк исчезновение Украины как государства с карты мира

По его мнению, большой отток жителей страны в последние годы говорит о том, что даже само население не видит возможностей для развития на родине.

Украина просуществовала как независимое государство 30 лет, и перспектив дальнейшего её существования в таком статусе нет. Предположение о вероятности исчезновения Незалежной с карты мира озвучил политолог Ростислав Ищенко в беседе с радио "Комсомольская правда".

"У Украины и украинской государственности нет будущего, соответственно, её территория будет кому-то принадлежать, а вот кому — вскрытие покажет. Что касается людей? Кого-то убьют, кто-то убежит, кто-то станет другим, а кто-то просто вернётся в родную гавань", — сказал он.

Чем большую украинизацию проводил Киев во всех сферах жизни, тем выше были цифры по оттоку населения за рубеж, заметил аналитик. За последнее десятилетие страна потеряла почти половину граждан. Большинство уезжало за лучшей жизнью в Европу.

"Если население убегает из страны, которую они для себя построили, соответственно, эта страна уже не может существовать", — заключил эксперт.