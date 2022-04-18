Отправил солдат в бой и сбежал: Эксперт Баранец рассказал о предательстве убитого в Мариуполе командира 36-й бригады ВСУ

По словам обозревателя, Баранюк спланировал прорыв из города таким образом, что его бойцы попали в гущу боя, пока он спасал свою жизнь.

Погибший на Украине командир 36-й бригады морской пехоты ВСУ, герой страны Владимир Баранюк пытался предательским образом выскользнуть из Мариуполя, однако ему не удалось. Об этом в эфире радио "Комсомольская правда" рассказал военный обозреватель, полковник Виктор Баранец.

"Этот герой Украины решил поступить со своими подчинёнными совершенно предательским образом: он спланировал этот прорыв так, что его солдаты и офицеры шли в одном направлении, а полковник Баранюк, пользуясь этой шумихой и боем, где гибли десятки его подчинённых, пытался выскользнуть из Мариуполя совершенно в противоположном направлении, где и погиб", — сказал Баранец.

Обозреватель также сообщил о большом количестве иностранных наёмников в Мариуполе. Так, по его словам, обнаружены документы погибшего гражданина США, поляков, хорватов и грузин. Он обратил внимание на то, что число пленённых на Украине уже больше трёх тысяч. Баранец сообщил, что после того, как отпущенные домой заложники стали снова появляться в рядах ВСУ, командование РФ, Донецкой и Луганской народных республик сделало выводы, в результате чего "немалая партия таких военнопленных была направлена на территорию России".