В МОК отказались проводить заседания с участием представителей России

Рекомендацию отстранить атлетов из России от соревнований МОК дал в начале марта.

В МОК отказались от проведения заседаний с участием представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

В состав МОК входит 105 членов, из них двое являются гражданами РФ. Среди них — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.