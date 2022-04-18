В МОК отказались проводить заседания с участием представителей России
Рекомендацию отстранить атлетов из России от соревнований МОК дал в начале марта.
В МОК отказались от проведения заседаний с участием представителей России и Белоруссии. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.
В состав МОК входит 105 членов, из них двое являются гражданами РФ. Среди них — двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева и президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.
Накануне министр спорта Швейцарии Виола Амерд призвала исключить из МОК всех представителей России и Белоруссии. Она обратилась с открытым письмом к главе организации Томасу Баху.
Ранее Лайф сообщал, что в конце февраля МОК рекомендовал запретить российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях. После этого ФИФА отстранила сборные России и отечественные клубы от международных соревнований, а IIHF приостановила членство нашей страны в организации и отняла у РФ право на проведение молодёжного чемпионата мира 2023 года в Омске и Новосибирске.
Кроме того, Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристок от всех международных стартов. Пропустят важнейшие старты и наши волейболисты, баскетболисты, лыжники, биатлонисты и легкоатлеты. 3 марта от участия в пекинской Паралимпиаде отстранили сборную России.
ТАСС / AP / Jae C. Hong