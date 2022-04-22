В заброшенном штабе "Азова" под Мариуполем нашли секретные методички Армии США
На самих документах указано, что они должны уничтожаться любым способом, позволяющим предотвратить их изучение или восстановление.
На базе "Азова" под Мариуполем в ходе исследования брошенной украинскими войсками техники найдены секретные уставы и методички американской армии, среди них — материалы для подразделений разведки, а также для обучения противопартизанским действиям, сообщает РИА "Новости".
Так, в заброшенном штабе боевиков "Азова", где располагалось диверсионное формирование "SS Медведи", найдены компрометирующие документы, включающие в себя ряд уставов и методических пособий Армии США на украинском и английском языках. Российские военнослужащие пояснили, что такие документы подлежат утилизации в случае невозможности их забрать с собой, но боевики "Азова" не успели это сделать. На самих документах указано, что они должны уничтожаться любым способом, позволяющим предотвратить их изучение или восстановление.
Ранее Лайф писал, что Генпрокуратура ДНР заподозрила в шпионаже нескольких сотрудников СММ ОБСЕ. Собранные представителями мониторинговой миссии данные о местоположении Народной милиции республики, госорганов и учреждений передавались иностранной разведке, в том числе Минобороны Украины и СБУ.
ТАСС / Валентин Спринчак