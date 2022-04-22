В заброшенном штабе "Азова" под Мариуполем нашли секретные методички Армии США

На базе "Азова" под Мариуполем в ходе исследования брошенной украинскими войсками техники найдены секретные уставы и методички американской армии, среди них — материалы для подразделений разведки, а также для обучения противопартизанским действиям, сообщает РИА "Новости".

Так, в заброшенном штабе боевиков "Азова", где располагалось диверсионное формирование "SS Медведи", найдены компрометирующие документы, включающие в себя ряд уставов и методических пособий Армии США на украинском и английском языках. Российские военнослужащие пояснили, что такие документы подлежат утилизации в случае невозможности их забрать с собой, но боевики "Азова" не успели это сделать. На самих документах указано, что они должны уничтожаться любым способом, позволяющим предотвратить их изучение или восстановление.