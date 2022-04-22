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Опубликовано 22 апреля 2022, 16:13
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ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ под Харьковом с тысячами тонн боеприпасов

Объект имеет впечатляющую площадь, на которой расположились многочисленные склады и ангары.

ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ под Харьковом с тысячами тонн боеприпасов. Видео © Минобороны РФ

Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сот гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.

На брошенных ВСУ складах инженерно-сапёрные подразделения ВС РФ нашли большое количество боеприпасов к ствольной артиллерии, миномётам, системам залпового огня, стрелковому оружию, боеприпасы для вооружения ПВО. Были там как снаряды советского производства, так и западного.

"На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населённых пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей", — рассказали в ведомстве.

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А ранее Минобороны России опубликовало кадры с залповым пуском "Калибров", которыми ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z".

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Александра Вишнякова
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