ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ под Харьковом с тысячами тонн боеприпасов
Объект имеет впечатляющую площадь, на которой расположились многочисленные склады и ангары.
ВС РФ взяли под контроль арсенал ВСУ под Харьковом с тысячами тонн боеприпасов. Видео © Минобороны РФ
Российские военные взяли под контроль арсенал ВСУ площадью несколько сот гектаров со складами с тысячами тонн боеприпасов в Харьковской области. Об этом рассказали в Минобороны РФ.
На брошенных ВСУ складах инженерно-сапёрные подразделения ВС РФ нашли большое количество боеприпасов к ствольной артиллерии, миномётам, системам залпового огня, стрелковому оружию, боеприпасы для вооружения ПВО. Были там как снаряды советского производства, так и западного.
"На складах арсенала хранятся боеприпасы к системам залпового огня с кассетными боевыми частями. Именно такими военнослужащие ВСУ обстреливали жилые районы населённых пунктов, постоянно подвергая опасности мирных жителей", — рассказали в ведомстве.
А ранее Минобороны России опубликовало кадры с залповым пуском "Калибров", которыми ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z".
Минобороны РФ