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Опубликовано 22 апреля 2022, 09:21

Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ

Как писал Лайф ранее, украинские националисты с вооружением и боевой техникой были уничтожены в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

Залповый пуск "Калибров". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры с залповым пуском "Калибров", которыми ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z".

"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — уточнили в военном ведомстве.

ВС РФ нанесли удары ракетами по 14 объектам ВСУ и уничтожили до 120 националистов
ВС РФ нанесли удары ракетами по 14 объектам ВСУ и уничтожили до 120 националистов

Как уже писал Лайф, ВС России "Калибрами" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до одного батальона личного состава ВСУ с вооружением и военной техникой. Также в районе населённого пункта Донецкого расчётом ЗРК "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У".

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Николь Вербер
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