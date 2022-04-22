Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ

Как писал Лайф ранее, украинские националисты с вооружением и боевой техникой были уничтожены в районе железнодорожной станции Мелиоративное.

Залповый пуск "Калибров". Видео © Минобороны РФ

Минобороны России опубликовало кадры с залповым пуском "Калибров", которыми ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z".