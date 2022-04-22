Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ

Минобороны РФ показало залповый пуск "Калибров" по объектам ВСУ
Как писал Лайф ранее, украинские националисты с вооружением и боевой техникой были уничтожены в районе железнодорожной станции Мелиоративное.
Залповый пуск "Калибров". Видео © Минобороны РФ
Минобороны России опубликовало кадры с залповым пуском "Калибров", которыми ВС РФ нанесли удар по объектам военной инфраструктуры Украины в рамках выполнения задач специальной военной "Операции Z".
"Экипаж фрегата Черноморского флота из акватории Чёрного моря выполнил залповый пуск четырьмя крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям на территории Украины", — уточнили в военном ведомстве.
Как уже писал Лайф, ВС России "Калибрами" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до одного батальона личного состава ВСУ с вооружением и военной техникой. Также в районе населённого пункта Донецкого расчётом ЗРК "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У".
Минобороны РФ