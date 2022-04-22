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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 07:49
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ВС России "Калибрами" уничтожили до батальона военных ВСУ

Также в районе населённого пункта Донецкого расчётом ЗРК "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У".

Вооружённые силы РФ ударом высокоточными ракетами "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до одного батальона личного состава ВСУ с вооружением и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в районе населённого пункта Новосёлки уничтожен украинский ЗРК С-300, в районе Александровки — командный пункт украинской стороны. Авиация поразила четыре пункта управления ВСУ и три топливных хранилища, ракетные войска и артиллерия уничтожили девять складов горючего ВСУ, 37 пунктов управления.

"В районе населённого пункта Донецкого расчётом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У", — добавил Конашенков.

ВС РФ нанесли удар "Калибрами" по военному объекту на окраине Киева
ВС РФ нанесли удар "Калибрами" по военному объекту на окраине Киева

А ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что время доведения целеуказания до ракет "Калибр" и "Кинжал" сократилось в десятки раз за счёт новых систем связи.

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ТАСС / Минобороны РФ

Александра Вишнякова
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