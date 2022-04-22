ВС России "Калибрами" уничтожили до батальона военных ВСУ

Также в районе населённого пункта Донецкого расчётом ЗРК "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У".

Вооружённые силы РФ ударом высокоточными ракетами "Калибр" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до одного батальона личного состава ВСУ с вооружением и военной техникой. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также в районе населённого пункта Новосёлки уничтожен украинский ЗРК С-300, в районе Александровки — командный пункт украинской стороны. Авиация поразила четыре пункта управления ВСУ и три топливных хранилища, ракетные войска и артиллерия уничтожили девять складов горючего ВСУ, 37 пунктов управления.

"В районе населённого пункта Донецкого расчётом зенитного ракетного комплекса "Бук-М3" сбита в воздухе украинская тактическая ракета "Точка-У", — добавил Конашенков.