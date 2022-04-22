ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 16:05

Еврокомиссия предложит ЕС шестой пакет санкций против России

Речь пойдёт о расширении финансовых ограничений и возможном запрете на импорт российской нефти.

Еврокомиссия намерена предложить на следующей неделе странам ЕС проект шестого пакета санкций в адрес Москвы из-за проводимой спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

"Новый пакет может включать некую форму запрета на импорт российской нефти и отключение ещё нескольких банков от SWIFT", — уточняется в публикации.

Напомним, 8 апреля Евросоюз ввёл в действие пятый пакет антироссийских санкций из-за "Операции Z" на Украине. Среди прочего он предусматривает отложенное эмбарго на поставки угля, меры давления на банки, СМИ, промышленные предприятия.

Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС будет ужесточать санкции, пока РФ не завершит "Операцию Z"
Канцлер Австрии Нехаммер: ЕС будет ужесточать санкции, пока РФ не завершит "Операцию Z"
BannerImage

ТАСС / Ведомости / Максим Стулов

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Санкции против России
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar