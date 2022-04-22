Еврокомиссия предложит ЕС шестой пакет санкций против России

Речь пойдёт о расширении финансовых ограничений и возможном запрете на импорт российской нефти.

Еврокомиссия намерена предложить на следующей неделе странам ЕС проект шестого пакета санкций в адрес Москвы из-за проводимой спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.

"Новый пакет может включать некую форму запрета на импорт российской нефти и отключение ещё нескольких банков от SWIFT", — уточняется в публикации.