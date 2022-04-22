Еврокомиссия предложит ЕС шестой пакет санкций против России
Речь пойдёт о расширении финансовых ограничений и возможном запрете на импорт российской нефти.
Еврокомиссия намерена предложить на следующей неделе странам ЕС проект шестого пакета санкций в адрес Москвы из-за проводимой спецоперации на Украине. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники.
"Новый пакет может включать некую форму запрета на импорт российской нефти и отключение ещё нескольких банков от SWIFT", — уточняется в публикации.
Напомним, 8 апреля Евросоюз ввёл в действие пятый пакет антироссийских санкций из-за "Операции Z" на Украине. Среди прочего он предусматривает отложенное эмбарго на поставки угля, меры давления на банки, СМИ, промышленные предприятия.
ТАСС / Ведомости / Максим Стулов