Пленный майор ВСУ оценил в 700 человек потери 36-й бригады морпехов в Мариуполе

Из них около 130 человек погибли, ещё порядка 500 получили различные ранения.

36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ потеряла в Мариуполе более 700 военнослужащих. В их числе также пропавшие без вести и раненые. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник медицинской службы группы, майор Владимир Лабузов, который сдал оружие.

"На всю бригаду раненых не меньше 500 человек, из них не менее 300 — тяжелораненые и погибших около 130 человек. Но это те, о ком я сейчас знаю. Есть ещё пропавшие без вести, о которых я пока не знаю", — сообщил майор.

Он уточнил, что около ста его товарищей пропали без вести. По мнению Лабузова, они либо в плену, либо погибли, "либо в подвале где-то сидят".