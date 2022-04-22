Пленный майор ВСУ оценил в 700 человек потери 36-й бригады морпехов в Мариуполе
Из них около 130 человек погибли, ещё порядка 500 получили различные ранения.
36-я отдельная бригада морской пехоты ВСУ потеряла в Мариуполе более 700 военнослужащих. В их числе также пропавшие без вести и раненые. Об этом рассказал РИА "Новости" начальник медицинской службы группы, майор Владимир Лабузов, который сдал оружие.
"На всю бригаду раненых не меньше 500 человек, из них не менее 300 — тяжелораненые и погибших около 130 человек. Но это те, о ком я сейчас знаю. Есть ещё пропавшие без вести, о которых я пока не знаю", — сообщил майор.
Он уточнил, что около ста его товарищей пропали без вести. По мнению Лабузова, они либо в плену, либо погибли, "либо в подвале где-то сидят".
Ранее Лайф сообщал о ликвидации в Мариуполе командира 36-й бригады морской пехоты ВСУ Баранюка. Подразделению специального назначения ДНР удалось предотвратить прорыв на заводе имени Ильича. В результате ликвидировано до 50 военнослужащих, из которых пять старших офицеров.
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