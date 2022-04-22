Роналду опубликовал первое семейное фото с новорождённой дочерью
37-летний футболист и Джорджина Родригес ожидали близнецов. Во время родов выжила девочка, мальчика спасти не удалось.
Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano
Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсетях первое семейное фото после рождения дочери.
"Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то вернулись домой. Благодарен всем за добрые слова поддержки. Для нас это очень важно. В последние дни мы все ощутили любовь и уважение к нашей семье", — написал Роналду.
37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.
Напомним, что Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. В его союзе с моделью Джорджиной Родригес девочка стала вторым ребёнком. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку. А первый сын футболиста появился на свет в 2010-м от неизвестной женщины. Кроме того, у Роналду есть двойня от суррогатной матери.
Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano