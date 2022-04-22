Роналду опубликовал первое семейное фото с новорождённой дочерью

37-летний футболист и Джорджина Родригес ожидали близнецов. Во время родов выжила девочка, мальчика спасти не удалось.

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Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсетях первое семейное фото после рождения дочери.

"Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то вернулись домой. Благодарен всем за добрые слова поддержки. Для нас это очень важно. В последние дни мы все ощутили любовь и уважение к нашей семье", — написал Роналду.

37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.