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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 13:59

Роналду опубликовал первое семейное фото с новорождённой дочерью

37-летний футболист и Джорджина Родригес ожидали близнецов. Во время родов выжила девочка, мальчика спасти не удалось.

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Фото © Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Форвард "Манчестер Юнайтед" и сборной Португалии Криштиану Роналду выложил в соцсетях первое семейное фото после рождения дочери.

"Джорджина и наша маленькая девочка наконец-то вернулись домой. Благодарен всем за добрые слова поддержки. Для нас это очень важно. В последние дни мы все ощутили любовь и уважение к нашей семье",  написал Роналду.

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37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.

Напомним, что Криштиану Роналду стал отцом в пятый раз. В его союзе с моделью Джорджиной Родригес девочка стала вторым ребёнком. В ноябре 2017 года Родригес родила Роналду дочку. А первый сын футболиста появился на свет в 2010-м от неизвестной женщины. Кроме того, у Роналду есть двойня от суррогатной матери.

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Instagram (запрещён на территории Российской Федерации) / cristiano

Роман Фейгин
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