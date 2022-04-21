"Никогда не забудем этот момент": Роналду поблагодарил болельщиков "Ливерпуля" за акцию в память о сыне

У 37-летнего футболиста и Джорджины Родригес должны были родиться близнецы, однако при родах выжила только девочка.

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поблагодарил фанатов "Ливерпуля" за акцию в память о своём умершем новорождённом сыне. Об этом он написал в своих соцсетях.

Перенесённый матч 30-го тура чемпионата Англии между "Ливерпулем" и "Манчестер Юнайтед" прошёл во вторник на стадионе "Энфилд". Роналду пропускал игру из-за смерти ребёнка. На седьмой минуте встречи, символизировавшей номер, под которым выступает португалец, болельщики "Ливерпуля" устроили продолжительные аплодисменты и исполнили гимн клуба.

"Один мир. Один вид спорта. Одна огромная семья. Спасибо тебе, "Энфилд". Моя семья никогда не забудет этот момент, ваше уважение и сострадание", — заявил Роналду.

37-летний футболист и его подруга Джорджина Родригес ждали появления на свет близнецов, но при родах выжила только девочка. Мальчик умер.