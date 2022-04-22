Сообщения об опасности движения по Крымскому мосту оказались фейком

Жителей полуострова пытаются напугать вбросами из Киева о подготовке провокаций на объектах критической инфраструктуры.

В Министерстве внутренней политики, информации и связи Правительства Крыма опровергли сообщения об опасности движения по Крымскому мосту. В пресс-службе ведомства назвали новости фейком, который вбрасывается украинскими спецслужбами.

"Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту. Эта информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди крымчан", — говорится в сообщении.

В письмах, которые якобы рассылают на бланке крымского правительства с подписью министра республики, говорится о большом количестве диверсантов на территории полуострова. Жителей пугают подготовкой провокаций на объектах критической инфраструктуры.