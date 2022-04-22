Минобороны РФ опубликовало новый список погибших и раненных бойцов ВСУ в ходе "Операции Z"
Как и прежде, ведомство также отмечает значительное число дезертировавших солдат из украинских подразделений.
Министерство обороны РФ продолжает публиковать данные о потерях ВСУ в ходе "Операции Z", полученные из украинских документальных источников. Ведомство раскрывает в "Телеграме" цифры по 3-й оперативной бригаде Нацгвардии Украины (в/ч № 3017).
"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 3-й оперативной бригады НГУ (в/ч № 3017) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — уточнили в министерстве.
Оказавшиеся в распоряжении Минобороны России файлы свидетельствуют о большом числе дезертировавших украинских военнослужащих, а также раненых и пропавших без вести, отметили в ведомстве. В представленных МО РФ документах приводятся сведения о боевых потерях украинских военнослужащих в/ч 3017, об обстоятельствах их гибели и о местах захоронения. Также публикуются данные о раненых бойцах указанной воинской части. И, наконец, называется количество дезертировавших и попавших в плен. Так, самовольно покинули в/ч № 3017 пятеро украинских солдат, а шестеро числятся без вести пропавшими. Сдались российским военным двадцать два человека.
Накануне российское оборонное ведомство уже приводило данные о потерях в рядах ВСУ. Так, среди военных украинского 9-го полка оперативного назначения Нацгвардии самовольно покинули часть 68 солдат, ещё 46 — ранены, а погибло — 20.
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