Минобороны РФ опубликовало новый список погибших и раненных бойцов ВСУ в ходе "Операции Z"

Как и прежде, ведомство также отмечает значительное число дезертировавших солдат из украинских подразделений.

Министерство обороны РФ продолжает публиковать данные о потерях ВСУ в ходе "Операции Z", полученные из украинских документальных источников. Ведомство раскрывает в "Телеграме" цифры по 3-й оперативной бригаде Нацгвардии Украины (в/ч № 3017).

"Сегодня раскрываем сведения о значительных потерях среди военнослужащих 3-й оперативной бригады НГУ (в/ч № 3017) (по состоянию на 29 марта 2022 года)", — уточнили в министерстве.