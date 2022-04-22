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Опубликовано 22 апреля 2022, 09:34

Песков оставил без ответа вопрос о целях второй фазы "Операции Z"

Он не стал давать оценку заявлениям заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы о специальной военной "Операции Z" России, в том числе касающиеся целей на юге Украины.

"Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции", — сказал он журналистам в ответ на вопрос по поводу заявлений заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева о дальнейших целях спецоперации.

Путин: Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать "Операцию Z" на Украине
Путин: Трагедия в Донбассе вынудила Россию начать "Операцию Z" на Украине

Ранее в ЦВО назвали целью второй фазы "Операции Z" установить полный контроль над Донбассом и Южной Украиной. По словам Рустама Миннекаева, это позволит ВС РФ обеспечить сухопутный коридор в Крым, а также воздействовать на жизненно важные объекты ВСУ и черноморские порты.

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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