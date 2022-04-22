Песков оставил без ответа вопрос о целях второй фазы "Операции Z"

Он не стал давать оценку заявлениям заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отказался комментировать вопросы о специальной военной "Операции Z" России, в том числе касающиеся целей на юге Украины.

"Мы по-прежнему никак не комментируем вопросы, которые связаны с проведением специальной военной операции", — сказал он журналистам в ответ на вопрос по поводу заявлений заместителя командующего войсками Центрального военного округа генерал-майора Рустама Миннекаева о дальнейших целях спецоперации.