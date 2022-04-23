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Опубликовано 23 апреля 2022, 07:36

Российские "Панцири" сбили в воздухе две украинские "Точки-У"

Кроме того, были уничтожены три снаряда реактивной системы залпового огня.

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной операции сбили в воздухе две украинские "Точки-У" расчётом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Чернобаевки расчётами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня", уточнил он.

Российские военные уничтожили в Херсонской области укрепрайон националистов на базе школы
Российские военные уничтожили в Херсонской области укрепрайон националистов на базе школы

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами. В частности, в тайнике были автоматы АК-74М, снайперские винтовки, гранатомёт, ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатка и комплектующие для СВУ. После этого ВС РФ начали проводить в Херсоне и области рейды с целью выявления диверсионных групп, оставленных СБУ при бегстве из города.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Бражников
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