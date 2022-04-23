Российские "Панцири" сбили в воздухе две украинские "Точки-У"

Российские военнослужащие в ходе проведения специальной операции сбили в воздухе две украинские "Точки-У" расчётом ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С". Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

"В районе Чернобаевки расчётами зенитных ракетных-пушечных комплексов "Панцирь-С" сбиты в воздухе две тактические ракеты "Точка-У" и три снаряда реактивной системы залпового огня", — уточнил он.

Ранее сообщалось, что российские военные обнаружили в Херсоне схрон с оружием и боеприпасами. В частности, в тайнике были автоматы АК-74М, снайперские винтовки, гранатомёт, ящики с гранатами, запас мин для мобильных миномётов, взрывчатка и комплектующие для СВУ. После этого ВС РФ начали проводить в Херсоне и области рейды с целью выявления диверсионных групп, оставленных СБУ при бегстве из города.