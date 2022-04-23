Российские военные уничтожили в Херсонской области укрепрайон националистов на базе школы

Рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки, вооружение, рассказали в Минобороны РФ.

Российским военным удалось выявить и уничтожить укреплённый район украинских националистов в школе в одном из освобождённых населённых пунктов Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В одном из освобождённых населённых пунктов Херсонской области российскими военнослужащими был обнаружен и уничтожен укреплённый район, который занимали украинские националистические подразделения. В качестве опорного пункта националисты использовали кирпичное здание местной средней школы, находившееся в непосредственной близости от жилых домов", — отметили в военном ведомстве.

Там также добавили, что рядом с укрепрайоном располагались окопы, траншеи, огневые точки и вооружение. Во дворе учебного заведения осталась сгоревшая техника, а в подвале — места для отдыха, приготовления еды, взрывных устройств и медпункт. Для отхода от учебного заведения боевики подготовили несколько подземных ходов в дома мирных жителей.

Кроме того, в здании, где располагались националисты, находилось оружие, боеприпасы, миномёт, патроны, гранатомёты, переносные зенитные ракетные комплексы и противотанковые установки NLAW. Найденное вооружение вывезли и передали подразделениям Народной милиции ДНР и ЛНР.