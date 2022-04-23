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Опубликовано 23 апреля 2022, 07:16
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Удар "аллигаторов": Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52

В результате ударов винтокрылых машин были ликвидированы танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских националистов.

Уничтожение техники ВСУ российскими Ка-52. Видео © Минобороны России

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 российской авиации в ходе "Операции Z" на Украине. Цели были уничтожены ракетами.

"Лётчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолётов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.

Минобороны России показало видео удара РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине
Минобороны России показало видео удара РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине

Ранее Вооружённые силы РФ ударом "калибрами" в районе железнодорожной станции Мелиоративное уничтожили до одного батальона личного состава ВСУ с вооружением и военной техникой. Минобороны РФ опубликовало видео залпового пуска высокоточных ракет экипажем российского фрегата из акватории Чёрного моря.

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Кадр из видео. Минобороны России

Оксана Попова
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