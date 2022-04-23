Удар "аллигаторов": Опубликовано видео уничтожения техники ВСУ вертолётами Ка-52

В результате ударов винтокрылых машин были ликвидированы танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт украинских националистов.

Министерство обороны РФ опубликовало видео боевой работы экипажей ударных вертолётов Ка-52 российской авиации в ходе "Операции Z" на Украине. Цели были уничтожены ракетами.

"Лётчики армейской авиации в ходе выполнения боевой задачи действовали парами и нанесли удары ракетным вооружением по обнаруженной бронированной технике и замаскированным позициям ВСУ. В результате ударов вертолётов были уничтожены танк, боевая машина пехоты и укреплённый опорный пункт ВСУ", — сообщили в военном ведомстве.