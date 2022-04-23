ДНР за сутки эвакуировала более 570 человек из Мариуполя в Безыменное

Таким образом, число мирных жителей, доставленных из города в населённый пункт с 5 марта, достигло 22 171 человека.

Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в населённый пункт Безыменное более 570 человек, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"С 8:00 22 апреля до 8:00 23 апреля из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 579 человек, включая 77 детей", — уточнили в штабе. Таким образом, число мирных жителей, доставленных из города в Безыменное с 5 марта, достигло 22 171 человека.