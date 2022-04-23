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Опубликовано 23 апреля 2022, 07:10

ДНР за сутки эвакуировала более 570 человек из Мариуполя в Безыменное

Таким образом, число мирных жителей, доставленных из города в населённый пункт с 5 марта, достигло 22 171 человека.

Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки эвакуировали из Мариуполя в населённый пункт Безыменное более 570 человек, сообщили в Штабе территориальной обороны ДНР.

"С 8:00 22 апреля до 8:00 23 апреля из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуировано 579 человек, включая 77 детей", — уточнили в штабе. Таким образом, число мирных жителей, доставленных из города в Безыменное с 5 марта, достигло 22 171 человека.

ВС России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей
ВС России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей

Ранее в Минобороны заявили о том, что началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали". Там подчеркнули, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ.

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ТАСС / Красильников Станислав

Андрей Бражников
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