МО РФ: Началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали"

Вооружённые силы России готовы в любой момент ввести режим тишины в районе комбината в Мариуполе.

Вооружённые силы России готовы в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей, если они есть на комбинате "Азовсталь", а также украинских военных и националистов, которые готовы сложить оружие. Началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева", — сказал он.