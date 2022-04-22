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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 10:45
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МО РФ: Началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали"

Вооружённые силы России готовы в любой момент ввести режим тишины в районе комбината в Мариуполе.

Вооружённые силы России готовы в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации мирных жителей, если они есть на комбинате "Азовсталь", а также украинских военных и националистов, которые готовы сложить оружие. Началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали". Об этом заявил начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев.

"В очередной раз заявляем, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц (если такие реально находятся в подземных сооружениях комбината), а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ, боевиков националистических батальонов, включая раненых украинских военнослужащих, о наличии которых также ежедневно заявляют официальные должностные лица Киева", — сказал он.

Мизинцев добавил, что фактическим началом гуманитарной паузы будут белые флаги, которые украинские военные поднимут по всему периметру или на отдельных направлениях "Азовстали". В этом случае ВС РФ и военные ДНР немедленно прекращают любые боевые действия и обеспечивают безопасный выход к местам сбора гуманитарных колонн.

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Напомним, накануне Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", назвав такой военный манёвр нецелесообразным. При этом МО РФ неоднократно объявляло режим тишины для выхода украинских военных и боевиков, которые хотят сложить оружие.

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ТАСС / Бобылев Сергей

Александра Вишнякова
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