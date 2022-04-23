Сдавшийся украинский майор: ВСУ плохо обучены применять Javelin и NLAW

"Были Javelin, и были NLAW. В 2022 году точно пришло... На макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем — ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять, — такого не было", — признался офицер в беседе с РИА "Новости".