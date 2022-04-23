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Опубликовано 23 апреля 2022, 06:49

Сдавшийся украинский майор: ВСУ плохо обучены применять Javelin и NLAW

По его словам, военные не выезжали на полигон, чтобы потренироваться использовать западные противотанковые комплексы.

Украинские военные плохо обучены применять иностранные ПТРК Javelin и NLAW, знания о вооружении ограничивались только просмотром макетов. Об этом рассказал украинский майор Владимир Лабузов, добровольно сложивший оружие.

"Были Javelin, и были NLAW. В 2022 году точно пришло... На макете показывали просто эту штуку: ставим сюда, тут нажимаем, удерживаем — ну, что-то такое было. В январе это и было где-то. А так, чтобы выехать на полигон и попробовать стрелять, — такого не было", — признался офицер в беседе с РИА "Новости".

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Ранее Лайф сообщал, что Германия сократила перечень вооружения, поставляемого на Украину. Из 15 пунктов, которые в документ внёс Киев, там осталось всего три позиции. Тяжёлое вооружение больше не упоминается.

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Оксана Попова
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