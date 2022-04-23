ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 23 апреля 2022, 06:19

Спасли раненых и уничтожили диверсантов: МО РФ рассказало о новых подвигах российских военных на Украине

Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков, капитан Максим Шевченко, майор Вячеслав Манахов. Фото © Минобороны РФ

Майор медицинской службы Роберт Байрамбеков, капитан Максим Шевченко, майор Вячеслав Манахов. Фото © Минобороны РФ

В ведомстве доложили о проявлении нашими бойцами мужества и профессионализма в ходе спецоперации.

Министерство обороны России поделилось информацией о новых подвигах военнослужащих Вооружённых сил РФ во время спецоперации на Украине.

Так, в военном ведомстве рассказали, что майор медицинской службы Роберт Байрамбеков, руководящий медицинским отрядом, эвакуировал 15 раненых российских военнослужащих с атакованного ВСУ аэродрома. Потерь в личном составе нет. В течение всего времени спецоперации Байрамбеков организовал эвакуацию свыше 600 военных.

Отличились и российские бойцы, которых координировал капитан Максим Шевченко. В ходе сражения они уничтожили большую часть диверсионно-разведывательной группы, включая её командира. Оставшиеся в живых националисты сдались в плен, а российские военные получили важные данные о местоположении штаба противника, уточнили в Минобороны.

Ещё один герой спецоперации — майор Вячеслав Манахов, который занимался тыловым обеспечением российских подразделений. Манахов лично доставлял матсредства на линию соприкосновения с боевиками.

"В условиях повышенной опасности обеспечил охрану матценностей автоколонн. Это способствовало успешному выполнению задач. Всего под руководством майора было совершено более 15 рейсов для снабжения ВС РФ", — сообщили в ведомстве.

Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская"
Путин присвоил 64-й отдельной мотострелковой бригаде почётное наименование "гвардейская"

Ранее Лайф рассказывал о том, как лейтенант ВС РФ Алексей Зеленский лишил Украину пяти вертолётов.

BannerImage
Виктория Дитрих
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar