В ведомстве доложили о проявлении нашими бойцами мужества и профессионализма в ходе спецоперации.

Министерство обороны России поделилось информацией о новых подвигах военнослужащих Вооружённых сил РФ во время спецоперации на Украине.

Так, в военном ведомстве рассказали, что майор медицинской службы Роберт Байрамбеков, руководящий медицинским отрядом, эвакуировал 15 раненых российских военнослужащих с атакованного ВСУ аэродрома. Потерь в личном составе нет. В течение всего времени спецоперации Байрамбеков организовал эвакуацию свыше 600 военных.

Отличились и российские бойцы, которых координировал капитан Максим Шевченко. В ходе сражения они уничтожили большую часть диверсионно-разведывательной группы, включая её командира. Оставшиеся в живых националисты сдались в плен, а российские военные получили важные данные о местоположении штаба противника, уточнили в Минобороны.

Ещё один герой спецоперации — майор Вячеслав Манахов, который занимался тыловым обеспечением российских подразделений. Манахов лично доставлял матсредства на линию соприкосновения с боевиками.

"В условиях повышенной опасности обеспечил охрану матценностей автоколонн. Это способствовало успешному выполнению задач. Всего под руководством майора было совершено более 15 рейсов для снабжения ВС РФ", — сообщили в ведомстве.