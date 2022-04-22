Российское оборонное ведомство рассказало о новых подвигах военнослужащих, которые сейчас выполняют боевые задачи в Незалежной.

В Минобороны РФ сообщили о новых подвигах российских военнослужащих в ходе "Операции Z" на Украине. На этот раз ведомство особо отметило заслуги полковника Азатбека Омурбекова, лейтенанта Алексея Зеленского и капитана Николая Зубца.

Так, отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника Азатбека Омурбекова должна была занять рубеж обороны. Выполняя задачу, она разгромила противника численностью до батальона, уничтожила более 40 единиц техники. Украинские силы полностью утратили боеспособность на этом участке. В течение трёх недель бригада на занятом рубеже отразила более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжёлой артиллерии.

Особо отличился и лейтенант Алексей Зеленский, однофамилец главнокомандующего украинской армии. Расчёт стартовой батареи ракетного дивизиона под руководством российского офицера нанёс прицельный ракетный удар по позициям противника. Было уничтожено до 50 единиц военной и специальной техники, а также до 200 бойцов. При дальнейшем наступлении был нанесён один прицельный удар: уничтожено два вертолёта противника, восемь топливозаправщиков и 23 националиста, а также выведено из строя три вертолёта и ранено 30 человек живой силы.

А мотострелковая рота под командованием капитана Николая Зубца освободила населённый пункт. В бою подразделение уничтожило четыре танка противника, шесть боевых машин пехоты и две оборудованные пулемётные точки. Позже, в ходе развития наступления, Николай Зубец лично уничтожил отделение живой силы противника и три бронетранспортёра выстрелами из РПГ.