ВС России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей
Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, при этом спасли гражданских без какого-либо участия киевских властей, отметили в оборонном ведомстве.
Вооружённым силам Российской Федерации удалось эвакуировать из Мариуполя более 143 тысяч мирных жителей. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Благодаря принятым мерам из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен", — сказал Мизинцев.
Глава координационного штаба добавил, что всем людям обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мизинцев подчеркнул, что эвакуация проведена "без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны".
Ранее в Минобороны заявили о том, что началом гумпаузы будет поднятие белых флагов на "Азовстали". Там подчеркнули, что Россия готова в любой момент ввести режим тишины и объявить гуманитарную паузу для эвакуации гражданских лиц, а также изъявивших желание сложить оружие военнослужащих ВСУ.
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ТАСС / Сергей Бобылев