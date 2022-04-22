ВС России эвакуировали из Мариуполя свыше 143 тысяч мирных жителей

Им оказывается квалифицированная медицинская помощь, при этом спасли гражданских без какого-либо участия киевских властей, отметили в оборонном ведомстве.

Вооружённым силам Российской Федерации удалось эвакуировать из Мариуполя более 143 тысяч мирных жителей. Об этом заявил глава межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию, начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"Благодаря принятым мерам из Мариуполя удалось эвакуировать 143 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен", — сказал Мизинцев.

Глава координационного штаба добавил, что всем людям обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь. Мизинцев подчеркнул, что эвакуация проведена "без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны".