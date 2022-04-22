"Он гордость мирового спорта": Матыцин назвал неправомерным отстранение пловца Рылова на девять месяцев

Участие в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках» стало причиной запрета на соревнования для спортсмена.

Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) отстранить от соревнований на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова нарушает спортивные принципы. Об этом он рассказал журналистам.

"Считаю решение неправомерным. Хотя каждая международная федерация устанавливает собственные регламенты. Это дискриминационное и политизированное решение, человек является гордостью мирового спорта. Подобные решения вносят дополнительные сложности и нарушают спортивные принципы", — сказал Матыцин.

В пятницу Рылова отстранили от участия в международных соревнованиях на девять месяцев. Это решение связано с участием спортсмена в митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта.