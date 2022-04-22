"Он гордость мирового спорта": Матыцин назвал неправомерным отстранение пловца Рылова на девять месяцев
Участие в митинге-концерте 18 марта в «Лужниках» стало причиной запрета на соревнования для спортсмена.
Министр спорта РФ Олег Матыцин считает, что решение дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания (FINA) отстранить от соревнований на девять месяцев двукратного олимпийского чемпиона россиянина Евгения Рылова нарушает спортивные принципы. Об этом он рассказал журналистам.
"Считаю решение неправомерным. Хотя каждая международная федерация устанавливает собственные регламенты. Это дискриминационное и политизированное решение, человек является гордостью мирового спорта. Подобные решения вносят дополнительные сложности и нарушают спортивные принципы", — сказал Матыцин.
В пятницу Рылова отстранили от участия в международных соревнованиях на девять месяцев. Это решение связано с участием спортсмена в митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта.
Рылов выиграл две золотые медали на Олимпиаде-2020 в Токио. Он первенствовал на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Кроме того, в активе Рылова — серебро в эстафете 4х200 метров вольным стилем на Играх в Японии и бронза на двухсотметровке на спине на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро. Также Евгений является двукратным чемпионом мира и четырёхкратным чемпионом Европы.
ТАСС / Станислав Красильников