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Опубликовано 21 апреля 2022, 08:19

Минобороны России показало видео удара РСЗО "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине

В объектив попал момент уничтожения военной техники, вооружения и боеприпасов ВСУ на замаскированном аэродроме. По данным ведомства, все цели ликвидируются с ювелирной точностью.

Боевая работа расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч". Видео © Telegram / Минобороны России

Министерство обороны России опубликовало видео работы расчётов реактивных систем залпового огня "Смерч" в ходе "Операции Z" на Украине. В ведомстве добавили, что расчёты не сомневаются в точности своих комплексов, так как все поставленные цели уничтожаются гарантированно.

Как сообщили в пресс-службе министерства, на территории замаскированного аэродрома находилась военная техника, вооружение и боеприпасы ВСУ. После подтверждения этой информации подразделение РСЗО нанесло удар по складам. Затем установки максимально быстро покинули укрытия и заняли новые пусковые позиции, после чего отработали новые пуски по целям.

"В точности своих комплексов расчёты не сомневаются. Все поставленные цели уничтожаются гарантированно, а разведка докладывает исключительную ювелирную точность работы ракетчиков", — сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, на дивизионы РСЗО "Смерч" возложены задачи по уничтожению особо важных объектов военной инфраструктуры противника. Расчёты систем выводят из строя и уничтожают командные пункты, склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, узлы связи, средства противовоздушной обороны (ПВО) и другие важные цели, находящиеся на большом удалении.

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Ранее Лайф опубликовал видео работы артиллерии по "Азовстали" после закрытия гумкоридора. На представленных кадрах можно заметить клубы дыма, поднимающиеся с территории промзоны.

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Кадр из видео телеграм-канала Минобороны России

Евгения Колесникова
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