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Опубликовано 21 апреля 2022, 08:08

Бойцы Росгвардии нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО и кассетный боеприпас

Обнаруженная ракета в Изюме. Обложка © Сайт Росгвардии

Обнаруженная ракета в Изюме. Обложка © Сайт Росгвардии

В ходе специальных адресных мероприятий сотрудники досмотрели более ста домовладений, обнаружив и уничтожив два кассетных снаряда, нашли пять осколочных ручных гранат и планшет с элементами СВУ.

Бойцы Росгвардии обнаружили неразорвавшуюся ракету и кассетный боеприпас в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые затем были уничтожены накладным зарядом", — сказано в записи.

В Росгвардии добавили, что в ходе специальных адресных мероприятий сотрудники досмотрели более ста домовладений, обнаружив и уничтожив два кассетных снаряда, нашли пять осколочных ручных гранат, планшет с элементами самодельного взрывного устройства, десять сотовых телефонов, флеш-накопители и жёсткие диски, которые переданы сотрудникам ФСБ России.

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Артур Лапсаков
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