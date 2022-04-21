Бойцы Росгвардии нашли в Изюме неразорвавшуюся ракету РСЗО и кассетный боеприпас

В ходе специальных адресных мероприятий сотрудники досмотрели более ста домовладений, обнаружив и уничтожив два кассетных снаряда, нашли пять осколочных ручных гранат и планшет с элементами СВУ.

Бойцы Росгвардии обнаружили неразорвавшуюся ракету и кассетный боеприпас в городе Изюме Харьковской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"При проведении поисковых мероприятий обнаружена неразорвавшаяся ракета реактивной системы залпового огня и кассетный боеприпас, которые затем были уничтожены накладным зарядом", — сказано в записи.

В Росгвардии добавили, что в ходе специальных адресных мероприятий сотрудники досмотрели более ста домовладений, обнаружив и уничтожив два кассетных снаряда, нашли пять осколочных ручных гранат, планшет с элементами самодельного взрывного устройства, десять сотовых телефонов, флеш-накопители и жёсткие диски, которые переданы сотрудникам ФСБ России.