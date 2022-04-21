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Опубликовано 21 апреля 2022, 07:54

СКР изучит данные о проведении украинскими боевиками карательных рейдов в Николаеве

По данным ведомства, ВСУ совершают такого рода операции с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов. Следователи установят всех причастных к этим преступлениям.

Следователи СК РФ намерены запросить и изучить озвученные Минобороны России сведения о проведении украинскими боевиками карательных рейдов в Николаеве. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства, опубликованном в телеграм-канале.

"Следователи СК России <...> запросят и изучат сведения, озвученные Министерством обороны России, о том, что в городе Николаеве украинские боевики проводят карательные рейды", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, изучение данных будет проводиться в рамках расследования уголовных дел о преступлениях ВСУ в отношении мирного населения Донбасса. Украинские боевики проводят подобного рода операции с целью выявления у местных жителей любых признаков пророссийских взглядов, добавили в ведомстве. Следователи примут эти факты и установят тех, кто причастен к совершению этих преступлений.

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Ранее Следственный комитет России сообщил, что в больнице Мариуполя найдены тела мирных жителей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй "Применение запрещённых средств и методов ведения войны".

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Пресс-служба ГСУ СКР

Евгения Колесникова
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