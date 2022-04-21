Женщина также поделилась, что украинские военные собрали людей из четырёх домов, посчитали их, а после того, как граждане вернулись в жилища, начали обстрел. В живых осталось только шесть человек.

Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как танк ВСУ в упор расстрелял её сына. Видео © Telegram / SHOT

Украинские военные из танка в упор расстреляли жителя Мариуполя, когда тот вышел из подъезда. Об этом рассказала мать погибшего, сообщает телеграм-канал SHOT.

"Моего сына расстрелял танк в упор, на левом берегу, около военкомата. Он вышел из подъезда, его мгновенно расстреляли. Ноги — в одну сторону, руки — в другую, а его тело Бог знает куда закинуло. Они [ВСУ] собрали людей из четырёх домов, посчитали и говорят: "Идите по домам". Потом танками начали расстреливать", — рассказала пенсионерка.

В результате только шесть человек остались в живых, отметила женщина. Тело сына пенсионерки пыталась найти супруга погибшего, однако её усилия были тщетны.

"Она говорит: "Я ночью Олежика искала, не могла найти. Бегала по трупам, мама, обгоревшее всё! Очнулась у чеченца в руках. Он мне даёт кусочек хлеба и воды и говорит — идём, я тебя посажу в машину", — поделилась женщина.

В итоге жену погибшего мариупольца отправили в прокуратуру в Новоазовске. Там она давала показания, что украинский танк полностью разрушил все дома. Кроме того, пенсионерка рассказала, что ВСУ полностью спалили её квартиру. По словам женщины, в дом попала бомба и половина девятиэтажного здания завалилась, а затем сгорела.