Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как танк ВСУ в упор расстрелял её сына
Женщина также поделилась, что украинские военные собрали людей из четырёх домов, посчитали их, а после того, как граждане вернулись в жилища, начали обстрел. В живых осталось только шесть человек.
Пенсионерка из Мариуполя рассказала, как танк ВСУ в упор расстрелял её сына. Видео © Telegram / SHOT
Украинские военные из танка в упор расстреляли жителя Мариуполя, когда тот вышел из подъезда. Об этом рассказала мать погибшего, сообщает телеграм-канал SHOT.
"Моего сына расстрелял танк в упор, на левом берегу, около военкомата. Он вышел из подъезда, его мгновенно расстреляли. Ноги — в одну сторону, руки — в другую, а его тело Бог знает куда закинуло. Они [ВСУ] собрали людей из четырёх домов, посчитали и говорят: "Идите по домам". Потом танками начали расстреливать", — рассказала пенсионерка.
В результате только шесть человек остались в живых, отметила женщина. Тело сына пенсионерки пыталась найти супруга погибшего, однако её усилия были тщетны.
"Она говорит: "Я ночью Олежика искала, не могла найти. Бегала по трупам, мама, обгоревшее всё! Очнулась у чеченца в руках. Он мне даёт кусочек хлеба и воды и говорит — идём, я тебя посажу в машину", — поделилась женщина.
В итоге жену погибшего мариупольца отправили в прокуратуру в Новоазовске. Там она давала показания, что украинский танк полностью разрушил все дома. Кроме того, пенсионерка рассказала, что ВСУ полностью спалили её квартиру. По словам женщины, в дом попала бомба и половина девятиэтажного здания завалилась, а затем сгорела.
Ранее житель Попасной рассказал, как украинские танки стреляли по жилым домам. По словам мужчины, военнослужащим было неважно, есть ли внутри люди. Он не может понять, зачем ВСУ такое делали.
Кадр из видео © Телеграм-канал SHOT