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Регион
Опубликовано 21 апреля 2022, 03:51
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ВСУ ударили "Точкой-У" по частной украинской птицефабрике в Запорожье

По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.

Минобороны России распространило сообщение о том, что силовики Украины ударили ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак в Запорожье.

"Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населённом пункте Токмак Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.

МО РФ: ВСУ готовят удар "Точкой-У" по вокзалу в Лозовой, чтобы обвинить Россию
МО РФ: ВСУ готовят удар "Точкой-У" по вокзалу в Лозовой, чтобы обвинить Россию

В Минобороны отметили, что ВСУ подвергли опасности мирных жителей. Сгорело несколько машин, нанесён ущерб близлежащим жилым домам. Минобороны назвало случившееся преступлением.

Лайф сообщал ранее, что средства ПВО России сбили в воздухе две украинские ракеты "Точка-У". А над такими населёнными пунктами, как Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское, было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.

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vk.com / mil

Дмитрий Алексиевич
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