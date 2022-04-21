ВСУ ударили "Точкой-У" по частной украинской птицефабрике в Запорожье
По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.
Минобороны России распространило сообщение о том, что силовики Украины ударили ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак в Запорожье.
"Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населённом пункте Токмак Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что ВСУ подвергли опасности мирных жителей. Сгорело несколько машин, нанесён ущерб близлежащим жилым домам. Минобороны назвало случившееся преступлением.
Лайф сообщал ранее, что средства ПВО России сбили в воздухе две украинские ракеты "Точка-У". А над такими населёнными пунктами, как Подвысокое, Чистоводовка, Яковенково и Покровское, было сбито шесть украинских беспилотных летательных аппаратов.
vk.com / mil