ВСУ ударили "Точкой-У" по частной украинской птицефабрике в Запорожье

По данным Минобороны РФ, мирные жители подверглись опасности. Были разрушены здания, сгорело несколько автомобилей, был нанесён ущерб домам.

Минобороны России распространило сообщение о том, что силовики Украины ударили ракетным комплексом "Точка-У" по частной птицефабрике в городе Токмак в Запорожье.

"Вооружённые силы Украины ракетным ударом разрушили частную птицефабрику в населённом пункте Токмак Запорожской области", — говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны отметили, что ВСУ подвергли опасности мирных жителей. Сгорело несколько машин, нанесён ущерб близлежащим жилым домам. Минобороны назвало случившееся преступлением.