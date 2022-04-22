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Опубликовано 22 апреля 2022, 17:07
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Минобороны РФ сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе

Сейчас силы ДНР занимаются расчисткой улиц от завалов и вывозом поражённой украинской военной техники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о нормализации обстановки в Мариуполе.

"В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями ДНР организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники", — отметил офицер.

По его словам, остатки националистов из "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран заблокированы на территории "Азовстали". Оказавшиеся в ловушке украинские военные требования России освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении проигнорировали. Но порядок выхода гражданских лиц с территории предприятия для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно, отметил Конашенков.

Он также назвал фейком и пособничеством террористам натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем. Сама же Украина, её жители в Мариуполе и других городах Белый дом интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", заключил представитель Минобороны РФ.

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Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

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ТАСС / Тришин Николай

Андрей Бражников
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