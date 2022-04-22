Минобороны РФ сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе
Сейчас силы ДНР занимаются расчисткой улиц от завалов и вывозом поражённой украинской военной техники.
Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о нормализации обстановки в Мариуполе.
"В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями ДНР организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники", — отметил офицер.
По его словам, остатки националистов из "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран заблокированы на территории "Азовстали". Оказавшиеся в ловушке украинские военные требования России освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении проигнорировали. Но порядок выхода гражданских лиц с территории предприятия для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно, отметил Конашенков.
Он также назвал фейком и пособничеством террористам натужные попытки спикера Госдепартамента США привычно врать о якобы сохранении нацистским отребьем контроля над Мариуполем. Сама же Украина, её жители в Мариуполе и других городах Белый дом интересуют только в разрезе прибылей от поставок туда оружия и борьбы с Россией хоть "до последнего украинца", заключил представитель Минобороны РФ.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
ТАСС / Тришин Николай