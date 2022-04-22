Минобороны РФ сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе

Сейчас силы ДНР занимаются расчисткой улиц от завалов и вывозом поражённой украинской военной техники.

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил о нормализации обстановки в Мариуполе.

"В Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских нацистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями ДНР организуется расчистка улиц от завалов и вывоз поражённой украинской военной техники", — отметил офицер.

По его словам, остатки националистов из "Азова" вместе с иностранными наёмниками из США и европейских стран заблокированы на территории "Азовстали". Оказавшиеся в ловушке украинские военные требования России освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении проигнорировали. Но порядок выхода гражданских лиц с территории предприятия для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно, отметил Конашенков.