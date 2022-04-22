Захарова окрестила Госдеп асом по шоу из-за фейка о "подконтрольном ВСУ" Мариуполе

По словам дипломата, Россия расценивает недавние заявления американских коллег как провокационные и разжигающие конфликт.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который назвал доклад Минобороны РФ о взятии Мариуполя под контроль ВС России дезинформацией и шоу. По её словам, фейки — по части именно американского ведомства.

"Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом доме, тут очевидно. Если говорить серьёзно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".