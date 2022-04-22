Захарова окрестила Госдеп асом по шоу из-за фейка о "подконтрольном ВСУ" Мариуполе
По словам дипломата, Россия расценивает недавние заявления американских коллег как провокационные и разжигающие конфликт.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко отреагировала на слова руководителя пресс-службы Госдепартамента Неда Прайса, который назвал доклад Минобороны РФ о взятии Мариуполя под контроль ВС России дезинформацией и шоу. По её словам, фейки — по части именно американского ведомства.
"Госдепартамент США шоу знает немало. Исходя из того, что творится в Белом доме, тут очевидно. Если говорить серьёзно, то дезинформацией занимается непосредственно Госдепартамент", — сказала Захарова в эфире телеканала "Россия 24".
Кроме того, она подчеркнула, что судьба людей на металлургическом комбинате "Азовсталь" не волнует американский Госдепартамент. По словам официального представителя МИД, Россия расценивает как провокационное и разжигающее конфликт заявление США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь.
Напомним, ранее министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".
"ВКонтакте" / МИД России