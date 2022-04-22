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Регион
Опубликовано 22 апреля 2022, 09:51

Песков опроверг заявления США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.

В заявлениях Госдепа США о том, что Вооружённые силы Украины якобы продолжают удерживать Мариуполь, нет и доли правды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии Министерства обороны и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным", — отметил представитель Кремля.

Флаг ДНР разместили на телевышке в освобождённом Мариуполе
Флаг ДНР разместили на телевышке в освобождённом Мариуполе

Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".

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kremlin.ru

Александр Юнашев
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