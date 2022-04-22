Песков опроверг заявления США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь

В заявлениях Госдепа США о том, что Вооружённые силы Украины якобы продолжают удерживать Мариуполь, нет и доли правды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии Министерства обороны и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным", — отметил представитель Кремля.