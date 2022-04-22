Песков опроверг заявления США о том, что ВСУ продолжают удерживать Мариуполь
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города.
В заявлениях Госдепа США о том, что Вооружённые силы Украины якобы продолжают удерживать Мариуполь, нет и доли правды. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Мы предлагаем всем ориентироваться на информацию, которая вчера была предоставлена по линии Министерства обороны и которую докладывал министр обороны Шойгу на встрече с президентом Путиным", — отметил представитель Кремля.
Напомним, накануне министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Мариуполя. Глава Минобороны отметил, что остатки формирований националистов укрылись в промышленной зоне завода "Азовсталь": сейчас их более двух тысяч, и эта группировка заблокирована российскими войсками. Президент РФ приказал отменить штурм "Азовстали", чтобы сохранить жизнь и здоровье наших солдат, но поручил заблокировать промышленную зону так, "чтобы муха не пролетела".