Захарова заявила, что Киев шантажом и угрозами удерживает людей на "Азовстали"

Представитель МИД подчеркнула, что Москва готова открыть путь с предприятия для всех, кто хочет его покинуть.

Киев делает всё, чтобы люди не могли покинуть "Азовсталь", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, украинские власти, за спинами которых стоят США, продолжают использовать тактику живого щита и обвиняют в происходящем Москву, представители которой изъявляли готовность открыть гумкоридоры в любое время.

"Российская сторона устами Министерства обороны, ВС РФ неоднократно говорила о том, какими возможностями, какими путями люди, которые хотят покинуть территорию "Азовстали", могут это сделать. Гарантирована была их безопасность, жизнь, оказание им помощи после того, как они выйдут. Всё это говорилось неоднократно. Путь с "Азовстали" открыт для всех, кто хочет это сделать", — подчеркнула Захарова.

Также представитель МИД подчеркнула, что Госдеп по-настоящему не интересует не только судьба людей на "Азовстали", но и в целом мир на Украине.