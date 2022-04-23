Появилось видео работы артиллерии ДНР по позициям ВСУ на марьинском направлении

Показанные гаубицы способны уничтожать объекты противника, расположенные на расстоянии до 24 километров.

Артиллерия Народной милиции ДНР бьёт на марьинском направлении по позициям украинских военных. Видео стрельбы из тяжёлых гаубиц калибра 152 мм публикует телеграм-канал SHOT.

Артиллерия ДНР бьёт по позициям украинских военных. Видео © SHOT

Данный вид вооружения способен уничтожать цели на большой дальности — до 19 километров, предел — 24 километра. Один снаряд к технике весит около 47 килограммов и разгоняется до 600 м/с.