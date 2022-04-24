Силы Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ

Также украинские подразделения лишились трёх бронетранспортёров и семи единиц автомобильной техники в ходе боёв.

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ на территории ЛНР. Об этом рассказал в "Телеграме" официальный представитель НМ республики капитан Иван Филипоненко.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники", — уточнил офицер.