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Опубликовано 24 апреля 2022, 08:18

Силы Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ

Также украинские подразделения лишились трёх бронетранспортёров и семи единиц автомобильной техники в ходе боёв.

Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ на территории ЛНР. Об этом рассказал в "Телеграме" официальный представитель НМ республики капитан Иван Филипоненко.

"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники", — уточнил офицер.

Ранее Лайф писал, что в ЛНР заявили об обнаружении доказательств шпионажа миссии ОБСЕ в пользу Украины. Среди них и список объектов инфраструктуры, составленный сотрудниками организации, чтобы ВСУ могли точно бить по целям.

Подразделения ЛНР освободили дорогу на Харьков
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Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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