Силы Народной милиции ЛНР за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ
Также украинские подразделения лишились трёх бронетранспортёров и семи единиц автомобильной техники в ходе боёв.
Силы Народной милиции Луганской Народной Республики за сутки уничтожили 16 бойцов ВСУ на территории ЛНР. Об этом рассказал в "Телеграме" официальный представитель НМ республики капитан Иван Филипоненко.
"В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понёс потери в живой силе и военной технике, а именно: 16 человек личного состава, три бронетранспортёра, семь единиц автомобильной техники", — уточнил офицер.
Ранее Лайф писал, что в ЛНР заявили об обнаружении доказательств шпионажа миссии ОБСЕ в пользу Украины. Среди них и список объектов инфраструктуры, составленный сотрудниками организации, чтобы ВСУ могли точно бить по целям.
Getty Images / Ukrainian Presidency / Handout / Anadolu Agency