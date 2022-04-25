Роскомнадзор заблокировал более 85 тысяч фейков с начала "Операции Z"

Речь идёт о недостоверных данных о "сущности специальной военной операции на Украине", способах ведения боевых действий, якобы атаках на мирное население, а также о значительных потерях ВС РФ.

С 24 февраля Роскомнадзором было заблокировано более 85 тысяч материалов, содержащих недостоверную информацию о проведении спецоперации на Украине. Об этом на XI Форуме безопасного интернета сообщил заместитель руководителя ведомства Вадим Субботин.

По его словам, в Сети активно распространяются фейковые данные о "сущности специальной военной операции на Украине", способах ведения боевых действий, якобы атаках на мирное население и объекты гражданской инфраструктуры, а также о значительных потерях среди российских военнослужащих и гражданских.

"За время проведения специальной военной операции Роскомнадзором заблокировано более 85 тысяч подобного рода материалов, включая целые ресурсы, на системной основе генерирующие такой контент", — подчеркнул Субботин.

Замглавы РКН уточнил, что таким образом ведомство принимает меры по защите граждан России и интересов страны в информационном пространстве.