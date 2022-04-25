Пленный украинский боец рассказал, как ему удалось сбежать с "Азовстали"

Территория промышленного комплекса, по его словам, заминирована. К тому же есть высокий риск попасться на глаза сотрудникам охраны.

Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, как тяжело ему оказалось покинуть завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Чтобы сбежать с объекта, который сейчас окружён российскими войсками, необходимо превосходное знание территории промкомбината, отметил он в беседе с корреспондентом газеты "Известия". Комплекс к тому же насыщен минами, при этом при побеге важно не попасться охране. По словам бойца, бежать ему помогли боевые товарищи.

"Я очень ему [одному из товарищей] благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину", — признался пленный.