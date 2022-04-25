Пленный украинский боец рассказал, как ему удалось сбежать с "Азовстали"
Территория промышленного комплекса, по его словам, заминирована. К тому же есть высокий риск попасться на глаза сотрудникам охраны.
Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, как тяжело ему оказалось покинуть завод "Азовсталь" в Мариуполе.
Чтобы сбежать с объекта, который сейчас окружён российскими войсками, необходимо превосходное знание территории промкомбината, отметил он в беседе с корреспондентом газеты "Известия". Комплекс к тому же насыщен минами, при этом при побеге важно не попасться охране. По словам бойца, бежать ему помогли боевые товарищи.
"Я очень ему [одному из товарищей] благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину", — признался пленный.
Отдельно боец уточнил, что охранников комбината отбирают по идеологическим принципам. Большинство из них являются членами нацбатальона "Азов", пояснил он.
Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали". Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. А накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.
ТАСС / Пётр Ковалёв