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Опубликовано 24 апреля 2022, 21:47
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Пленный украинский боец рассказал, как ему удалось сбежать с "Азовстали"

Территория промышленного комплекса, по его словам, заминирована. К тому же есть высокий риск попасться на глаза сотрудникам охраны.

Пленный боец Национальной гвардии Украины рассказал, как тяжело ему оказалось покинуть завод "Азовсталь" в Мариуполе.

Чтобы сбежать с объекта, который сейчас окружён российскими войсками, необходимо превосходное знание территории промкомбината, отметил он в беседе с корреспондентом газеты "Известия". Комплекс к тому же насыщен минами, при этом при побеге важно не попасться охране. По словам бойца, бежать ему помогли боевые товарищи.

"Я очень ему [одному из товарищей] благодарен за то, что он не стрельнул мне в спину", — признался пленный.

Отдельно боец уточнил, что охранников комбината отбирают по идеологическим принципам. Большинство из них являются членами нацбатальона "Азов", пояснил он.

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Как ранее сообщал Лайф, президент России Владимир Путин приказал отменить штурм "Азовстали". Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. А накануне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.

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ТАСС / Пётр Ковалёв

Иван Косицын
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