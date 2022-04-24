Кадры боевых столкновений ВС России с националистами на "Азовстали" сняли с коптера

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах предприятия, осталось недолго.

Кадры боёв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Вооружённые силы России совместно с бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики не дают украинским националистам прорваться с "Азовстали" и пресекают любые попытки боевиков покинуть территорию завода. Кадры боевых столкновений у металлургического комбината с коптера публикует телеграм-канал SHOT.