Кадры боевых столкновений ВС России с националистами на "Азовстали" сняли с коптера
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах предприятия, осталось недолго.
Кадры боёв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT
Вооружённые силы России совместно с бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики не дают украинским националистам прорваться с "Азовстали" и пресекают любые попытки боевиков покинуть территорию завода. Кадры боевых столкновений у металлургического комбината с коптера публикует телеграм-канал SHOT.
При этом нередко снайперы ВСУ открывают огонь по российским военным, но их тут же ликвидируют, вычислив позиции.
Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты. Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. А сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.
Telegram / SHOT