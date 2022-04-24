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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 18:13
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Кадры боевых столкновений ВС России с националистами на "Азовстали" сняли с коптера

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах предприятия, осталось недолго.

Кадры боёв на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Видео © Telegram / SHOT

Вооружённые силы России совместно с бойцами Народной милиции Донецкой Народной Республики не дают украинским националистам прорваться с "Азовстали" и пресекают любые попытки боевиков покинуть территорию завода. Кадры боевых столкновений у металлургического комбината с коптера публикует телеграм-канал SHOT.

При этом нередко снайперы ВСУ открывают огонь по российским военным, но их тут же ликвидируют, вычислив позиции.

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Почему Зеленский хочет отбить Мариуполь и "Азовсталь" у России

Напомним, президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм завода "Азовсталь" в Мариуполе, где укрываются украинские националисты. Он назвал такой военный манёвр нецелесообразным из-за вероятных человеческих потерь с нашей стороны. А сегодня глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинским боевикам, которые скрываются в катакомбах завода "Азовсталь", осталось недолго.

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Telegram / SHOT

Николь Вербер
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