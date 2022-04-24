Генконсульство РФ в Нью-Йорке пожаловалось на отказ банков открыть ему новые счета

Из-за этого дипмиссия оказалась не в состоянии снимать деньги, оплачивать коммунальные услуги.

Bank of America закрыл счета генеральных консульств РФ в Хьюстоне и Нью-Йорке из-за проведения "Операции Z" и теперь отказывает в открытии новых. О сложностях рассказал ТАСС исполняющий обязанности российского генконсула Вячеслав Славкин.

"Пока доступа у нас к счетам нет, и новых счетов в других американских банках не открыто. Мы не можем снимать деньги, оплачивать коммунальные услуги. До сих пор счета у нас не открыты. Мы прорабатываем несколько вариантов, смотрим, что у нас получится. Пока никто [из банков] согласие не дал", — уточнил дипломат и добавил, что счета были заморожены ещё 16 марта.

Генконсульство России в Нью-Йорке вынуждено было использовать запас наличных и перейти на режим жесточайшей экономии, говорит Славкин. Москва разрешила дипмиссии использовать консульские сборы для поддержания работы, однако их объём сократился, так как сейчас число обращений за визами сильно снизилось. Несмотря на это, диппредставительство "полностью функционирует без всяких ограничений".