Мэр Мариуполя заявил, что боевых действий в городе уже не ведётся

По словам градоначальника, местные жители могут приступить к благоустройству дворов и начать менять обстрелянные окна.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в настоящее время в городе не ведутся никакие боевые действия и в целом жизнь мирного населения постепенно налаживается.

"Никаких боевых действий в городе уже не ведётся. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна", — приводит его слова ТАСС. Градоначальник также с воодушевлением заключил, что мирная жизнь в городе постепенно налаживается.