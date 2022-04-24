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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 17:36

Мэр Мариуполя заявил, что боевых действий в городе уже не ведётся

По словам градоначальника, местные жители могут приступить к благоустройству дворов и начать менять обстрелянные окна.

Мэр Мариуполя Константин Иващенко сообщил, что в настоящее время в городе не ведутся никакие боевые действия и в целом жизнь мирного населения постепенно налаживается.

"Никаких боевых действий в городе уже не ведётся. Население может приступить к благоустройству дворов, могут менять обстрелянные окна", — приводит его слова ТАСС. Градоначальник также с воодушевлением заключил, что мирная жизнь в городе постепенно налаживается.

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А ранее Минобороны РФ сообщило о нормализации обстановки в Мариуполе. Уточнялось, что силы ДНР занимаются расчисткой улиц от завалов и вывозом поражённой украинской военной техники.

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Getty Images / Leon Klein / Anadolu Agency

Николь Вербер
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