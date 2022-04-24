Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми

Обсуждение гарантий безопасности для Киева — не такой уж простой процесс. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при общении с журналистами CBS . Стенограмма беседы появилась в Сети в воскресенье на сайте компании.

"Сейчас мы, собственно, ведём переговоры с партнёрами. Это не такие уж простые переговоры. Все детали сейчас находятся на обсуждении. В связи с этим сейчас я могу чётко сказать, что те или иные гарантии безопасности очень нужны и необходимы <…> Так что мы будем вести переговоры с нашими партнёрами и искать надлежащий и правильный формат для таких гарантий безопасности", — пояснил Шмыгаль.