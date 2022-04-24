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Регион
Опубликовано 24 апреля 2022, 17:16
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Шмыгаль назвал переговоры о гарантиях безопасности для Украины непростыми

Он подчеркнул, что урегулировать ситуацию возможно только посредством диалога с участием партнёров Незалежной и мировых лидеров.

Обсуждение гарантий безопасности для Киева — не такой уж простой процесс. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль при общении с журналистами CBS. Стенограмма беседы появилась в Сети в воскресенье на сайте компании.

"Сейчас мы, собственно, ведём переговоры с партнёрами. Это не такие уж простые переговоры. Все детали сейчас находятся на обсуждении. В связи с этим сейчас я могу чётко сказать, что те или иные гарантии безопасности очень нужны и необходимы <…> Так что мы будем вести переговоры с нашими партнёрами и искать надлежащий и правильный формат для таких гарантий безопасности", — пояснил Шмыгаль.

Также премьер-министр Украины подчеркнул, что урегулировать ситуацию на Украине возможно только посредством переговоров с участием партнёров Незалежной и мировых лидеров.

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Ранее Вашингтон и Киев обсудили использование замороженных активов РФ для помощи Украине. Незалежной ежемесячно необходима поддержка в размере 5 млрд долларов. Там хотят добиться разрешения снимать средства с заблокированных российских счетов.

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Pexels

Анатолий Симоненко
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