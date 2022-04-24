В Новой Каховке поднимают знамёна Победы и впервые за восемь лет готовятся к 9 Мая

Раньше за советскую символику украинская полиция устраивала уголовное преследование.

В Новой Каховке готовятся к 9 Мая впервые за восемь лет. Видео © Telegram / SHOT

Освобождённая Новая Каховка в Херсонской области впервые за восемь лет готовится к 9 Мая. В городе устанавливают красные знамёна Победы, копии флага, водружённого в 1945 году над Рейхстагом. По словам активистов движения "Дорога жизни", этого момента многие давно ждали.

"Это праздник, который я помню с детства. Мне мама рассказывала, как дед воевал, сколько всего он прошёл. Сколько горя принёс вот этот нацистский червь, который сейчас пробрался в недра нашего государства и пытается отравить те ценности, которыми мы привыкли жить", — рассказал SHOT общественник Игорь Белоус.

С 2014 года на Украине за демонстрацию советской символики грозило уголовное наказание, теперь опасаться гонений не придётся, делятся активисты. Они вспоминают, как также нельзя было называть войну Великой Отечественной, а только Второй мировой.