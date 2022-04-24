В Новой Каховке поднимают знамёна Победы и впервые за восемь лет готовятся к 9 Мая
Раньше за советскую символику украинская полиция устраивала уголовное преследование.
В Новой Каховке готовятся к 9 Мая впервые за восемь лет. Видео © Telegram / SHOT
Освобождённая Новая Каховка в Херсонской области впервые за восемь лет готовится к 9 Мая. В городе устанавливают красные знамёна Победы, копии флага, водружённого в 1945 году над Рейхстагом. По словам активистов движения "Дорога жизни", этого момента многие давно ждали.
"Это праздник, который я помню с детства. Мне мама рассказывала, как дед воевал, сколько всего он прошёл. Сколько горя принёс вот этот нацистский червь, который сейчас пробрался в недра нашего государства и пытается отравить те ценности, которыми мы привыкли жить", — рассказал SHOT общественник Игорь Белоус.
С 2014 года на Украине за демонстрацию советской символики грозило уголовное наказание, теперь опасаться гонений не придётся, делятся активисты. Они вспоминают, как также нельзя было называть войну Великой Отечественной, а только Второй мировой.
Ранее Лайф писал, что жители освобождённой Новой Каховки Херсонской области установили в городе российский флаг. Триколор развевается на ветру на площади у набережной. Горожане также выходят на улицы под советские военные песни на акции в поддержку ВС РФ.