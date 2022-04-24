Вашингтон и Киев обсудили использование замороженных активов РФ для помощи Украине

Незалежной ежемесячно необходима поддержка в размере 5 млрд долларов. Там хотят добиться разрешения снимать средства с заблокированных российских счетов.

Америка и Украина обсудили возможность задействовать замороженные российские активы для помощи Незалежной. Об этом телеканалу CBS рассказал украинский премьер-министр Денис Шмыгаль. Стенограмма разговора была обнародована в воскресенье.

"Мы ведём такие переговоры с США и всеми нашими партнёрами <...>. Это очень важный международный вопрос и международная цель для всего цивилизованного мира — найти решение, как забрать эти замороженные активы и профинансировать восстановление Украины", — заявил Шмыгаль.

В своём интервью премьер подтвердил, что Украина нуждается в ежемесячной финансовой помощи в размере 5 млрд долларов. По его словам, западные партнёры согласны с этой цифрой, включая некоторые страны G20, Международный валютный фонд и Всемирный банк.